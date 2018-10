Swarovski eröffnete neue Manufaktur in Wattens in Tirol

Der Kristallkonzern Swarovski hat am Mittwoch an seinem Stammsitz in Wattens in Tirol eine neue Manufaktur eröffnet. Das "Kristallatelier des 21. Jahrhunderts" vereint auf 7.000 Quadratmetern den gesamten Kreationsprozess", erklärte Konzernsprecher Markus Langes-Swarovski bei einem Rundgang am Mittwoch: "Und zwar von der Idee bis zum Prototyp."

SN/APA/MARKUS WIMMER Swarowski eröffnete neue Manufaktur in Wattens