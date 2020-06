Swarovski streicht 600 Stellen, ein Drittel davon in Wattens

Der Tiroler Kristallkonzern Swarovski hat am Standort in Wattens rund 200 Stellen gestrichen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Weltweit sind 600 Stellen betroffen. Die Kurzarbeit in Wattens wurde bis Ende September verlängert - beinahe alle Mitarbeiter in Tirol sind in Kurzarbeit.

SN/APA (EXPA/Groder)/EXPA/ JOHANN G Der Einbruch der Nachfrage am Luxusgütermarkt traf auch die Tiroler