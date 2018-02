T-Mobile Austria mit Ergebnisrückgang bei Umsatzanstieg 2017

T-Mobile Austria verzeichnete im Vorjahr einen Ergebnisrückgang bei steigendem Umsatz und höherer Anzahl der SIM-Karten. "In den vergangenen Jahren ist T-Mobile Austria die beeindruckende Rückkehr zu nachhaltigem Wachstum gelungen", so Firmenchef Andreas Bierwirth. 2017 sei "alles in allem ein erfolgreiches Jahr" gewesen.

SN/APA (AFP)/JOHN MACDOUGALL Erfolgreiches Jahr für T-Mobile