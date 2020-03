Die Spritpreise sind zum Teil auf unter 1 Euro gefallen. Das gab es zuletzt 2016.

Wenn die Ölpreise fallen freut sich der Konsument. Tanken und Heizen mit Öl ist derzeit so billig wie schon lange nicht mehr. Bereits am Montagabend war an den Zapfsäulen der Preis für den Liter Diesel vereinzelt auf unter einen Euro ...