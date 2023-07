Tankfüllung vor Reisezeit deutlich günstiger als im Vorjahr

Jenen Personen, die ihre Sommerreise in der Regel via Pkw antreten, dürfte die Fahrt heuer deutlich günstiger kommen als noch im Vorjahr. Wie der ÖAMTC am Mittwoch in einer Aussendung vorrechnete, lag der Preis für Diesel (1,507 Euro je Liter) und Benzin (1,569 Euro) hierzulande im Juni um rund 50 Cent unter dem Niveau des Vorjahresmonats - pro 50-Liter-Tankfüllung sind das etwa 25 Euro weniger. Der Mobilitätsklub rät den Urlaubern daher zur Tankfüllung noch vor der Fahrt.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/ROBERT JAEGER Die Literpreise sind gegenüber Juni 2022 deutlich gesunken

Insbesondere wer in den kommenden Wochen nach Italien oder Deutschland fahren will, sollte noch in Österreich tanken, empfiehlt der ÖAMTC. Denn: Super werde dort laut aktueller Statistik der EU-Kommission durchschnittlich um 1,852 Euro bzw. 1,847 und Diesel um 1,690 Euro bzw. 1,610 Euro verkauft. Ein Tankstopp bei kroatischen Tankstellen lohne sich hingegen, hier koste Super Benzin durchschnittlich 1,455 und Diesel 1,458 Euro je Liter. Noch günstiger sind die Preise laut ÖAMTC aktuell in Slowenien. Super werde dort um 1,437, Diesel um 1,474 angeboten.