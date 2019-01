Tankstellen GmbH nach Rosenberger-Pleite geschlossen

Nachdem die Pleite von Rosenberger zwei Folgeinsolvenzen in der Unternehmensgruppe verursacht hat, wurde die Rosenberger Tankstellen GmbH mittlerweile geschlossen. "Die Tankstellen wurden an andere Betreiber übergeben", sagte Masseverwalter Kurt Weinreich am Freitag auf APA-Anfrage. Die Mitarbeiter seien zum Großteil übernommen worden. Die Rosenberger Fuels GmbH soll fortgeführt werden.

SN/APA (Archiv)/BARBARA GINDL Die Rosenberger-Pleite verursachte Folgeinsolvenzen