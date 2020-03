Tankstellen schränken die Öffnungszeiten ein

Es wird weniger gefahren, daher sinkt die Nachfrage nach Treibstoff. Tankstellenbetreiber reagieren mit verkürzten Öffnungszeiten. Die Lager sind aber gut gefüllt, auch bei Öl. Und der Preis erholt sich langsam.

Die Autobahnen sind leer, der Treibstoff so günstig wie lang nicht mehr - was scheinbar paradiesische Zeiten für Autofahrer sind, sind aber schwierige Zeiten für Tankstellenbetreiber, denn die Nachfrage ist zum Großteil eingebrochen. Nun beginnen einige Ketten, die Öffnungszeiten der Tankstellenshops zu begrenzen. Die Doppler-Gruppe (Turmöl und ausgewählte BP-Stationen) schränkt die Öffnungszeiten auf einen täglichen Zeitraum von 7 bis 19 Uhr ein.

Auch vonseiten der OMV hieß es nun, dass es an einigen Tankstellen zu Anpassungen kommen könne. Treibstoff sei jedenfalls weiterhin in ausreichender Menge vorhanden. Das liegt zum einen an der weltweiten Überproduktion, zum anderen an der fast zusammengebrochenen Nachfrage.

Ein Preiskampf zwischen Russland und Saudi-Arabien hatte zu einem Absturz der Ölnotierungen geführt. Gegen Wochenende erholten sich die Preise leicht, Freitag früh kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 29,14 US-Dollar (26,98 Euro). Das waren 67 Cent mehr als am Vortag.