Die Sperrstunde in der Gastronomie wird nach hinten verlegt. Gäste müssen aber weiterhin sitzen, auch in Bars und Clubs. Kleinere Betreiber werden kreativ - und servieren Brettspiele zum Cocktail.

Der Club Half Moon in der Salzburger Innenstadt öffnet derzeit nur am Samstag die Türen, dafür schon am Nachmittag: zum Fünf-Uhr-Tee der anderen Art. Scones werden zwar auch serviert, aus den Teekannen fließen aber Gin Tonic oder Mojitos. Serviert werden ...