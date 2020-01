Sie prägen das Stadtbild der dunklen Stunden. Aber warum arbeiten viele Taxifahrer so gern in der Nacht? Was heißt das für das Privatleben? Und wie verstehen sich Taxler und Uber-Fahrer? Ein Ausflug in die Welt der nächtlichen Lohnkutscher.

SN/Ruslan Mitin - stock.adobe.com Das Fahren in der Nacht ist belastend. Viele Chauffeure von Taxis und Mietwagen entscheiden sich dennoch freiwillig dafür. Weil es ruhiger und oft einträglicher ist.