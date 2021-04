Team 7 macht seine Möbel noch grüner

Das Unternehmen aus Oberösterreich gilt als Pionier bei Naturholzmöbeln. Jetzt investiert man 35 Millionen Euro in die "grüne Fabrik".

Es sei der größte Investitionsschritt in der Firmengeschichte, und das in einer Krise wie der gegenwärtigen, "aber wir wollen noch effizienter und wirksamer unseren grünen Weg gehen", erklärt Georg Emprechtinger. Der geschäftsführende Eigentümer von Team 7 steht seit 22 Jahren an der Spitze des Möbelherstellers aus Ried im Innkreis. Beharrlich baute er das Unternehmen mit 730 Mitarbeitern zu einem der bedeutendsten Herstellern von Naturholzmöbeln mit Designanspruch aus. Erst 2017 bis 2019 investierte man 25 Mill. Euro in Modernisierung und Ökologisierung ...