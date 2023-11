Team 7 stemmt sich gegen sperrigen Möbelmarkt

Der oberösterreichische Naturholzmöbelhersteller Team 7 will der Schwäche am Möbelmarkt mit Preissenkungen und einem neuen Flagship-Store auf 1.200 Quadratmetern in Ried im Innkreis beikommen. Dazu kündigte Firmenchef Georg Emprechtinger eine knapp zweistellige Preissenkung auf die gängigsten Team-7-Produkte an, berichtete das "Oö. Volksblatt" am Montag.

Zwei Stuhl- und zwei Tischmodelle sollen günstiger werden. "Damit wollen wir der Inflation entgegenwirken", sagte Emprechtinger laut Zeitungsbericht. Die Preissenkung sei mit Zulieferern erarbeitet worden, bei der Qualität werde es keine Kompromisse geben. Der "tödliche Mix" aus Inflation, Krise am Bau, strengeren Vergabestandards für Wohnkredite und hohen Energiekosten belaste die Branche seit Frühjahr/Sommer. Dazu würden die Konsumentinnen und Konsumenten zur Zeit eher in Reisen denn in neue und hochwertige Möbel investieren, so der Team-7-Chef. Es gebe zwar bereits Anzeichen, dass es ab Anfang/Mitte 2024 wieder bergauf gehe, "aber bis dahin müssen wir schauen, dass wir unsere Produkte noch attraktiver für die Kunden machen".

Zur Offensive gehöre auch, die Übersee-Märkte (vor allem China und Australien) wiederzubeleben. Die Geschäfte in Shanghai und Sydney waren wegen Corona monatelang geschlossen, jetzt gelte es, die Kunden zurückzuholen. 2024 seien drei weitere Stores in China, darunter einer in Peking (22 Mio. Einwohner) und einer in Chongqing (31 Mio. Einwohner) geplant.

Der Gruppenumsatz wird heuer den Angaben zufolge dennoch zurückgehen - um rund zehn Prozent, nachdem er 2022 im selben Ausmaß auf 118 Mio. Euro gestiegen ist. Team 7 ist in Familienbesitz. Das Unternehmen bearbeitet in zwei Werken in Oberösterreich pro Woche rund 700 bis 1.000 Aufträge für Bio-Holzmöbel in sieben Holzarten. Die in ökologischer Bauweise errichtete "Team-7-Welt" mit Büros, Store und Restaurant wurde heuer eröffnet. Von 2021 bis 2023 hat das Unternehmen rund 47 Mio. Euro in den Neubau und innovative Technologien gesteckt.