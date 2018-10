Teamfähigkeit der Mitarbeiter für Chefs am wichtigsten

Teamfähigkeit ist die am häufigsten genannte soziale Kompetenz, die Führungskräfte und Personalverantwortliche an ihren Mitarbeitern schätzen. Fast die Hälfte der befragten 500 Führungskräfte und Personalverantwortlichen entschied sich in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Makam Research dafür. Am zweithäufigsten nannten die Befragten Loyalität und Ehrlichkeit.

SN/APA (dpa)/Boris Roessler Teamfähigkeit wird von den Chefs erwartet