Neue Form der Schiffswartung soll durch glatte Oberfläche vier bis sechs Prozent des Treibstoffbedarfs der Frachter einsparen.

350 Mill. Euro hat Hubert Palfinger, Gründer und Mehrheitseigentümer des börsenotierten Salzburger Kranbauers Palfinger, in den vergangenen 18 Jahren in die Entwicklung eines Serviceroboters für Schiffe investiert. Jetzt, so sagt er, sei der Zeitpunkt, wo sich die Hartnäckigkeit zu lohnen ...