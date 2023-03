Telefonieren und Surfen wird mit April kräftig teurer

A1, Drei und Magenta erhöhen die Tarife um bis zu 11,5 Prozent. Hot hält weiter dagegen.

Die rasant steigenden Preise erreichen jetzt auch die Mobilfunkbranche. Mit April werden die meisten bestehenden Handyverträge deutlich teurer, so die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer. Drei werde die Gebühren je nach Tarif um 8,5 bis 11,5 Prozent anheben, A1 um 8,5 Prozent. Auch bei Magenta werden die Preise mit April um rund 8,5 Prozent steigen. Vorzeitig kündigen könne man den Vertrag aus Ärger über die Preisanpassung im übrigen nicht, so die AK. Denn dahinter stehen Indexanpassungsklauseln, die es den Anbietern ermöglichen, die Preise automatisch zu erhöhen, wenn der Verbraucherpreisindex einen gewissen Wert überschritten hat. Aufgrund der hohen Inflation fallen die Preisanpassungen heuer kräftig aus. Auch der Billiganbieter Yesss hat für seine Neukunden im Jänner dieses Jahres eine entsprechende Klausel eingeführt.

Self-Service statt höhere Preise

Weiter mit keinen Preiserhöhungen wirbt der Diskontanbieter Hot. "Im Gegenteil, wir werden im Laufe des Jahres unsere Verträge weiter verbessern", sagt Michael Krammer, Chef des hinter Hot stehenden Mobilfunkunternehmens Ventocom. Das werde zwar vermutlich in mehr Datenvolumen zum gleichen Preis bestehen. "Fest steht aber jedenfalls, dass wir die Preise nicht erhöhen werden", betont Krammer. Effizienter zu arbeiten, Prozesse zu automatisieren und auf Self-Service zu setzen, wo Kunden statt in den Shop zu gehen Änderungen im Internet selbst durchführen, würde gleich bleibende Preise ermöglichen. Mittlerweile zähle Hot mehr als 1,3 Millionen Kunden, so Krammer. Als sogenannter "virtueller Anbieter" hat Hot kein eigenes Netz sondern nutzt das von Magenta.

Netzbetreiber verweisen auf hohe Investitionen ins Netz

Laut den jüngsten Daten der Telekom-Regulierungsbehörde RTR ist Hot mit 8,2 Prozent Marktanteil die Nummer 4 am Mobilfunkmarkt hinter den Branchenriesen A1 (38,2 Prozent Marktanteil), Magenta (25,1 Prozent) und Drei (22,4 Prozent).

Die Netzbetreiber argumentieren die steigenden Preise mit hohen Investitionen in den Ausbau der Netze. "Daneben sind aber auch für uns die Kosten extrem gestiegen", sagt Magenta-Sprecher Peter Schiefer, "egal ob es um Energiekosten, Baukosten oder Personalkosten geht."