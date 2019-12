Telekom-Austria-Betriebsrat droht mit Betriebsversammlungen

Sechs Verhandlungsrunden haben bei der Telekom Austria noch zu keinem neuen Kollektivvertrag für 2020 geführt. Betriebsratschef Werner Luksch drohte nun in einer Aussendung mit "Betriebsversammlungen, Demonstrationen und...das alles noch im Jahr 2019", falls es in der nächsten Runde am Montag keine Einigung "spürbar über der Inflationsrate" gibt.

SN/APA (Archiv)/HARALD SCHNEIDER Betriebsrat droht mit "Betriebsversammlungen, Demonstrationen und..."