Telekom Austria rollte Marke "A1" in Bulgarien aus

Die teilstaatliche Telekom Austria rollt ihre Marke A1 in immer mehr Ländern aus. Diese Woche stellte das in Wien börsennotierte Telekomunternehmen Bulgarien um - Mtel wurde zu A1. Am Heimatmarkt Österreich trete die mehrheitlich America Movil gehörende Firma mit einem "aufgefrischten" Logo auf, sagte A1-Chef Marcus Grausam am Mittwoch in einer Pressekonferenz mit Konzernchef Alejandro Plater.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Die Mobilfunk-Marke der Telekom Austria gibt es nun auch in Bulgarien