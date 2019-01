Telekom-Gewerkschaft droht mit Streik: "Jetzt wird es laut"

Der Telekom Austria droht ein Streik. Grund sind die stockenden Gehaltsverhandlungen für die rund 12.000 Mitarbeiter des A1-Konzerns. "Bis jetzt waren wir sehr leise und jetzt wird es sehr schnell laut werden", kündigte Verhandlungsführer Werner Luksch am Dienstag öffentlich an. Die Post- und Telekomgewerkschaft GPF setzte die Verhandlungen aus "so lange kein Angebot mit einem '3er' vorliegt".

SN/APA (Webpic) Der Telekom Austria steht ein Arbeitskampf bevor