Telekom/Valora: Richterin beleuchtet Zahlungen an ÖVP

Am zweiten Tag des Telekom/Valora-Korruptionsprozesses gegen die Ex-Lobbyisten Peter Hochegger und Walter Meischberger sowie drei ehemalige Telekom Austria-Manager wird am Mittwoch jene Führungskraft befragt, die vorher führend in Organisationsagenden der ÖVP tätig und ab 2007 bei dem teilstaatlichen Unternehmen für Kontakte zu Politik und Interessensverbände zuständig war.

SN/APA/HANS PUNZ / APA- POOL Richterin Marion Hohenecker