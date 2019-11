Test der Wasserstoffpilotanlage bei voestalpine gestartet

Der Testbetrieb der laut Betreiber weltweit größten Pilotanlage für eine Wasserstoff-Elektrolyse-Anlage zur CO2-freien Stahlerzeugung am Standort der voestalpine in Linz ist gestartet, wie es Montag in einer Aussendung zur Pressekonferenz hieß. Das Forschungsprojekt "H2Future" des Stahlerzeugers mit Verbund und Siemens soll Möglichkeiten ausloten, Koks und Kohle durch Wasserstoff zu ersetzen.

SN/APA (VOESTALPINE AG)/FOTOSTUDIO Forschungsprojekt "H2Future"