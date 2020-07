Mit großflächigen Coronatests im Tourismus wird es auf die Schnelle nichts werden. Es spießt sich, vor allem bei den Logistikkosten. Die sind im Förderbetrag inkludiert, das macht es für kleinere Labors kaum rentabel mitzutun.

Noch nicht begonnen und schon ins Stocken geraten: Die österreichweiten Coronatests an bis zu 65.000 Tourismusmitarbeitern pro Woche dürften langsamer ins Rollen kommen als gewünscht. Wie so oft liegen die größten Hürden in den Details. Und derer gibt es noch ...