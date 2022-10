Teuerungswelle: Der Wohlstand wird neu vermessen

Über viele Jahre selbstverständliche und liebgewonnene Anschaffungen werden in der Teuerungswelle außergewöhnlich oder sogar Luxus. Das trifft Geringverdiener und den Mittelstand. Wankt sogar das Grundrecht auf leistbaren Wohnraum?

Flugreise, Skiticket, ein neues Auto, Essengehen: Was für viele lange normal war, muss von immer mehr Menschen hinterfragt werden. "Sonderausgaben wie Reisen - und gar Restaurantbesuche oder das neue Handy - werden für viele Menschen zum Außergewöhnlichen und somit zum Luxus", sagt Fernando Fastoso, der an der Hochschule Pforzheim seit rund einem Jahr die erste Luxus-Professur in Deutschland innehat. Und die Grenzen dessen, was Luxus ist, würden sich angesichts der rasant steigenden Inflation verschieben. Treffen würde das den Mittelstand, der ...