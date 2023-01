Teure Butter wird vor Diebstahl geschützt

Die Lebensmittelpreise steigen weiter rasant. Das hat mitunter skurrile Folgen. Ein Ende der Preisrallye ist noch nicht in Sicht.

Was üblicherweise auf Parfum oder hochpreisigen Alkoholika angebracht wird, tauchte jüngst in einer Penny-Filiale in Wien-Simmering auf jedem Butterpackerl auf: Aufkleber zur elektronischen Diebstahlsicherung. Ein Einzelfall, sagt Rewe-Sprecher Paul Pöttschacher. Wenn in Filialen vermehrt bestimmte Produkte gestohlen würden, könne der Filialleiter entscheiden, dort Diebstahlsicherungen anzubringen. Vorrübergehend und als Abschreckung. "Die Kosten und vor allem der Aufwand, in jeder Filiale von Billa, Penny und Adeg einen Mitarbeiter Diebstahlsicherungsetiketten auf Butterpackerl kleben zu lassen und dann an der Kassa zu entsichern, wären ...