Teure Räder: Intersport bietet Ratenkauf an

Rund 4000 Euro muss man für ein E-Bike mittlerweile hinblättern. Bei Intersport glaubt man dennoch an "ein Jahrzehnt des Fahrrads" und wird kreativ, um den Verkauf anzukurbeln.

E-Bikes sind kein Schnäppchen: Mit einem Durchschnittspreis von mittlerweile 4000 Euro ist das elektrifizierte Fahrrad zweifellos ein Luxusgut. In Zeiten hoher Inflation und gestiegener Alltagskosten muss man sich so ein Freizeitgerät leisten können - oder auch wollen.

Bei Intersport ist nun die Ratenzahlung zurück. Über einen Zeitraum von 12, 24 oder 36 Monaten kann der Radkauf zinsfrei abgestottert werden. Angeboten wird die Null-Prozent-Finanzierung bereits ab einem Einkaufswert von 300 Euro, so könne sie etwa auch beim Kauf von Fitnessgeräten in Anspruch genommen werden, erklärte Intersport-Austria-Marketingleiter Johannes Kastenhuber bei der Präsentation der Halbjahreszahlen.



Beim Firmenradl wird zum teureren E-Bike gegriffen

Deutlich höhere Preise als im Schnitt werden in Kauf genommen, wenn das E-Bike als Firmenradl über den Arbeitgeber angeschafft wird. Hier gingen auch hochwertige E-Bikes um bis zu 8500 Euro über den Ladentisch, so Kastenhuber. Mit Förderungen und Steuervorteil ergebe sich eine Ersparnis von bis zu 35 Prozent. 600 Händler und 1000 Arbeitgeber würden bisher das Firmenradl-Modell nutzen, an die 6500 Bikes seien so bereits verkauft worden.

Kunden können "aus dem Vollen schöpfen"

"Wir stehen vor einem Jahrzehnt des Fahrrads", ist Intersport-Austria-Geschäftsführer Thorsten Schmitz trotz der teils saftigen Preise überzeugt. Gesundheit und Nachhaltigkeit seien Megathemen, das Fahrrad sei Ganzjahresprodukt geworden. Und nach den Lieferschwierigkeiten in der jüngsten Vergangenheit könnten die Kunden nun beim Radangebot "aus dem Vollen schöpfen".

Eigene Intersport-Bike-Shops kommen

Weiter ausrollen will man bei Intersport deshalb das Konzept des eigenen Bike-Shops. Nach Maria Alm im Salzburger Pinzgau eröffnete zuletzt ein weiterer in Gerasdorf. 150 Modelle seien dort ausgestellt. Dabei gehe es nicht nur um die Räder, sondern auch um Ersatzteile, Service, Zubehör und Outfit für die Radler.

Schwieriger Winter in der Stadt: "Aber kein Intersport-Händler denkt an Zusperren"

Mit dem ersten Geschäftshalbjahr (Oktober 2022 bis Ende März 2023) und damit mit dem Wintergeschäft zeigt sich der Intersport-Chef zufrieden, wenn auch mit Abstrichen. Während sich das Geschäft in den touristischen Regionen, insbesondere in Westösterreich, mit einem "sehr, sehr positiven Zulauf" gut entwickelt habe - der Warenumsatz ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 20 Prozent gestiegen -, so sei das Wintersportgeschäft im städtischen Bereich "eine Herausforderung" gewesen: "Wir haben einen rückläufigen Konsum und weniger Kunden in den Geschäften gesehen." Allerdings hätten jene, die gekommen seien, dann auch qualitativ hochwertiger eingekauft und überdurchschnittlich investiert, so Schmitz. Seine Erklärung dafür: "Hochwertige Produkte halten länger und können auch leichter wiederverkauft werden."

Niemand im Intersport-Händlerverbund habe trotz des durchwachsenen Winters aber daran gedacht, zuzusperren. "Es ist niemand in Schieflage geraten", betont der Intersport-Chef. Freilich sei es speziell für Langlauf- oder Tourenski eine durchwachsene Saison gewesen. Unterm Strich werde man das Halbjahr aber mit 380 Mill. Euro Umsatz und damit mit einem Plus von fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr abschließen, "wir machen einen großen, grünen Haken". Als Sportler könne man mit einem Zuwachs unter der Inflationsrate freilich nicht zufrieden sein, so Schmitz. Mit dem Rad will man jetzt wieder auf Turbo schalten.

Die Intersport Austria Gruppe mit Zentrale in Wels zählt aktuell 104 Händler an über 280 Standorten in Österreich. In den Tourismusgebieten zählt man 170 Rent-Standorte. Intersport beschäftigt in Österreich rund 4000 Mitarbeiter. Die Gesamtverkaufsfläche beträgt rund 190.000 Quadratmeter. Intersport Österreich lizenziert zudem die Märkte in Ungarn, Tschechien und der Slowakei.