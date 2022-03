Teurer Sprit - Gratis-Stadtbus in Eisenstadt bis Ende April

Angesichts der hohen Spritpreise kann man in Eisenstadt bis Ende April kostenlos mit dem öffentlichen Stadtbus fahren. "Wir laden alle ein, auf unser öffentliches Verkehrssystem umzusteigen und so Sprit zu sparen", erklärte Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) am Dienstag in einer Aussendung. Für Besitzer des Jahrestickets wird dieses um einen Monat verlängert.

