Ticketverkäufe für Kultur, Sport und Flüge ziehen wieder an

Das Online-Einkaufsverhalten der Österreicherinnen und Österreicher hat sich in den letzten zwei Jahren stark am Pandemiegeschehen orientiert. Aufgrund gelockerter Regelungen insbesondere im Sommer stiegen die Ticketverkäufe für Kulturveranstaltungen und Sportevents im Vorjahr wieder deutlich an. Auch die Reisebranche wuchs kräftig im Vergleich zum ersten Pandemiejahr. Dafür waren Unterhaltungselektronik oder Kinderbekleidung und Spielzeug 2021 wieder weniger gefragt.

SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL In Österreich lag der Online-Umsatz im Vorjahr bei 23,2 Mrd. Euro

Das zeigt eine Umfrage der Nets Group unter rund 1.350 Personen in Österreich. Nets und deren dazugehöriger Zahlungsdienstleister Concardis sind Teil der Nexi Group. Gab es 2020 noch viele Einschränkungen bei der Mobilität in Österreich, wurden im vergangenen Jahr mehr als viermal so hohe Umsätze bei Charter- und Pauschalreisen verzeichnet. Online-Flugbuchungen stiegen um mehr als das doppelte und Hotelbuchungen im Netz um 22 Prozent. Online-Ticketverkäufe für Kulturveranstaltungen und Sportevents stiegen um 50 Prozent. Einen deutlichen Rückgang gab es mit rund einem Drittel bei den Umsätzen für Zugtickets. Gesundheitsdienste wurden um die Hälfte weniger nachgefragt. Der hohe Anstieg in den Umsätzen bei online abgeschlossenen Versicherungen während des ersten Pandemiejahrs ging 2021 wieder deutlich zurück (-18 Prozent). Die Umsätze bei Produkten im Bereich Unterhaltungselektronik sowie Kinderbekleidung und Spielzeug nahmen im Vorjahr jeweils um rund ein Drittel ab, dafür stiegen die Umsätze bei Anschaffungen wie Schuhen (+38 Prozent) sowie Tier- und Schönheitsprodukten (jeweils +17 Prozent) an, zeigt die Umfrage. Bezahlt wird online am liebsten mit Kreditkarte (44 Prozent), auf Rechnung (37 Prozent), per E-Wallets wie Paypal (36 Prozent) sowie mittels Online-Überweisung (33 Prozent). Die E-Commerce-Umsätze blieben im Vorjahr in Österreich mit 23,2 Mrd. Euro stabil.