Tiefkühlpizza und Kohl boomen im Homeoffice

In der Coronakrise gaben die Österreicher deutlich mehr für Lebensmittel aus. Der Blick ins Einkaufswagerl zeigt auch überraschende Details.

Dass die Österreicher durch Lockdown und Homeoffice im Vorjahr deutlich mehr für Essen zuhause ausgegeben haben, ist hinlänglich bekannt. Die am Mittwoch von der AMA-Marketing präsentierte Detailanalyse freilich offenbarte durchaus auch überraschende Details. So steht ganz an der Spitze der vermehrt gefragten Lebensmittel Kohlgemüse - von Kraut über Broccoli bis zu Kohlsprossen und Karfiol. Hier gab es ein Plus von fast 33 Prozent im Vergleich zu 2019. Auch Gemüsekonserven (+28,1%), Pilze (+22,1%) und Tiefkühl-Obst (+21,4%) legten besonders stark zu. Gepunktet hätten eben länger haltbare Produkte, erklärte AMA-Marketing-Chef Michael Blass.

Insgesamt stiegen die Ausgaben für Lebensmittel und Fertiggerichte (ohne Brot und Gebäck) laut AMA im Vorjahr um 14 Prozent auf 7,8 Mrd. Euro. Am stärksten seien die Zuwächse Lockdown-bedingt im zweiten und im vierten Quartal ausgefallen, erläuterte Blass. Noch stärker als Supermärkte (+13%) und Diskonter (+14%) konnten andere Vertriebsquellen (+21%) zulegen, wobei hier vor allem Ab-Hof-Verkauf und Bauernmärkte stark profitierten. Die Themen Regionalität und Qualität hätten für die Konsumenten in der Krise noch mehr Bedeutung bekommen. Auf die Frage, ob sie beim Lebensmitteleinkauf eher auf Qualität oder eher auf den Preis achten, erklärten im November des Vorjahres 59 Prozent der 2000 Befragten, dass ihnen Qualität wichtiger sein. Noch im Jahr 2013 gab mehr als die Hälfte der Österreicher (53%) den Preis als wichtigeres Argument an.

Auch Bio war im Coronajahr gefragt. Der Anteil bei den frischen Lebensmitteln stieg 2020 erstmals auf mehr als zehn Prozent.

Leicht rückgängig war im Vorjahr der Anteil der Rabatte und Aktionen. Eine Trendwende sieht Blass darin allerdings nicht. Aufgrund der Coronakrise sei die Kundenfrequenz im Lebensmittelhandel ohnehin hoch gewesen. "Für den Lebensmittelhandel war es nicht notwendig, so zu schleudern." Nach wie vor wurde mehr als ein Viertel der Lebensmittel über Rabatte verkauft.

Während der Lebensmitteleinzelhandel durch die Pandemie stark zulegen konnte, gab es im Großhandel bedingt durch die Schließung von Hotels und Wirtshäusern ein "fettes Minus", betonte Blass. Laut dem Gastropanel der Firma Gastrodata sanken die Umsätze 2020 im Gastronomie-Großhandel um 28 Prozent auf 1,5 Mrd. Euro.

Klarer Gewinner der geschlossenen Restaurants und Wirtshäuser waren Tiefkühlprodukte und Fertiggerichte. Die Österreicher hätten noch nie so viel Tiefkühlprodukte gekauft wie 2020, teilte Iglo am Mittwoch mit. Demnach kaufte jeder Haushalt im Durchschnitt 25 Kilogramm Tiefkühlpizza, -Gemüse, -Fisch und Co. Das waren um 3 Kilo mehr als 2019. Eis und Torten seien da nicht mitgerechnet. Etwas mehr als 100.000 Tonnen Tiefkühlprodukte wurden laut Iglo 2020 österreichweit verkauft. Der Umsatz in dem Segment im Lebensmitteleinzelhandel wuchs demnach um 19 Prozent. Besonders hohe Wachstumsraten verzeichneten laut Iglo die Bereiche Fisch und Meeresfrüchte (+24,5 Prozent), Erdäpfel (+17,9 Prozent) und Gemüse (+ 17 Prozent).

Dass mehr zuhause gegessen und gekocht wird, bedeutet laut AMA-Umfrage freilich nicht, dass der Menüplan der Österreicher deutlich vielfältiger geworden ist. Das Gros der Haushalte bereitet zwischen fünf und 20 verschiedene Gerichte pro Monat als Hauptmahlzeit zu. 15 Prozent kochen vielseitiger, sechs Prozent begnügen sich mit weniger als fünf verschiedenen Gerichten. Fertiggerichte wärmen 33 Prozent der Österreicher auf, einen Lieferservice nutzen 19 Prozent.