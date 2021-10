Tioler binderholz kauft größte britische Sägewerksgruppe BSW Timber

Der kumulierte Umsatz klettert mit der Übernahme auf 2,2 Mrd. Euro.

Die Tiroler binderholz-Gruppe will den größten britischen Sägewerksbetreiber BSW Timber kaufen. Mit der geplanten Übernahme rückt das Unternehmen mit Sitz in Fügen im Zillertal zur Nummer eins in der Sägewerks- und Massivholzverarbeitung in Europa auf. Der kumulierte Jahresumsatz steigt auf 2,2 Mrd. Euro, die Zahl der Mitarbeiter auf rund 5000.

binderholz wurde 1950 in Fügen im Zillertal gegründet und war schon bisher die Nummer zwei im europäischen Markt für Massivholzprodukte. Die Gruppe beschäftigt 3000 Mitarbeiter an 13 Standorten in Österreich (darunter drei in Salzburg), Deutschland, Finnland sowie in den USA.

Die 1848 gegründete BSW Timber mit Sitz im schottischen Earlston macht mit sieben Sägewerken in Großbritannien und einem in Lettland sowie sieben weiteren Werken rund 700 Mill. Pfund Umsatz im Jahr und kann bis zu 1,2 Mill. Kubikmeter Schnittholz pro Jahr verarbeiten.

Der Markenname solle auch nach der Integration erhalten bleiben, ebenso wie das Management, teilte binderholz am Montag mit. Der Kaufpreis wird nicht bekannt gegeben, mit dem bisherigen Haupteigentümer Endless LLP sei aber bereits eine Einigung erzielt. Der Kauf soll noch dieses Jahr abgeschlossen werden.

"Der Kauf von BSW ist ein wesentlicher Baustein unserer langfristigen Expansions- und Nachhaltigkeitsstrategie", betonte Reinhard Binder, Eigentümer und Geschäftsführer des Familienunternehmens, in einem Statement. Damit stärke man die Position auf dem wachsenden britischen Markt. BSW sei entlang der gesamten Wertschöpfungskette aktiv, von nachhaltigem Forstmanagement und Waldpflege über die Holzernte bis hin zu Sägewerksbetrieb, Holzverarbeitung bzw. -vertrieb und Biomasseenergie.