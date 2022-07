Tipps zum Energiesparen mit wenigen Handgriffen

Energie sparen ist das Gebot der Stunde, und es ist gar nicht schwer. Bereits mit ein paar kleinen Tipps lässt sich der Verbrauch von Strom, Gas und Erdöl deutlich senken - und damit auch die Kosten.

Die Sonne scheint, es sind Temperaturen von mehr als 30 Grad angesagt. Das richtige Sommergefühl will aber doch nicht aufkommen. Schuld daran sind der Krieg in der Ukraine und die Angst, dass Russland kein Gas mehr in die Länder der EU liefert und es damit im nächsten Winter nicht ausreichend Energie gibt, um die Wohnungen wie bisher zu heizen und die Produktion in den Unternehmen aufrechtzuerhalten. Energiesparen ist angesagt. Gerade in Österreich. Denn 80 Prozent des notwendigen Gases stammen aus dem Putin-Land. Wobei Gas natürlich nur ein Teil der Energie ist, die in Österreich verwendet wird. Insgesamt werden pro Jahr 374,2 Terawattstunden Energie verbraucht (Stand 2020). 34,1 Prozent davon stammen aus Öl, 22,7 Prozent aus Gas. Insgesamt sind etwa 30 Prozent der österreichischen Energieversorgung aus dem Inland, der Anteil der erneuerbaren Energien daran beträgt 83 Prozent, 70 Prozent werden importiert, der Anteil der erneuerbaren Energie daran beträgt drei Prozent.

Um mögliche Ausfälle von Gas und Strom auszugleichen, sollen auch die privaten Haushalte ihren Beitrag leisten. Sie verbrauchen 26,7 Prozent der Energie, die in Österreich pro Jahr benötigt wird. Um zu Hause Energie zu sparen, gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, und dafür muss nicht gleich das Heizsystem erneuert oder das Haus thermisch saniert werden. Einige wenige Handgriffe reichen schon, um den Energieverbrauch zu senken.

Die meisten Einsparungen sind beim Heizen möglich, und dies, ohne die Raumtemperatur gleich massiv abzusenken. Wichtig ist das richtige Lüften. Fenster und Türen sollte man dabei gleichzeitig weit öffnen (Querlüften) und nach ein paar Minuten wieder schließen. Das Luftvolumen wird auf diese Weise schnell ausgetauscht. Möbel und Wände behalten ihre Wärmeenergie - der Raum muss nicht von Grund auf neu aufgeheizt werden.

Gekippte Fenster sollte man vermeiden. Fenster sollten auf jeden Fall abgedichtet werden. Heizkörper dürfen nicht verbaut oder hinter Möbeln oder Vorhängen versteckt sein. Zu Beginn der Heizsaison ist es notwendig, die Heizkörper zu entlüften.

Wer all dies bisher nicht berücksichtigt hat und nun tut, kann die Kosten für eine warme Wohnung um bis zu zehn Prozent senken. Und natürlich hilft es auch, die Raumtemperatur zu verringern. Ein Grad erspart sechs Prozent Energiekosten.



Kühlschränke gehören in Haushalten zu den größten Stromverbrauchern. Bis zu fünfzehn Prozent der elektrischen Energie, die in einem Haushalt benötigt wird, gehen auf ihre Kosten. Wer warme Speisen in den Kühlschrank stellt, erhöht den Verbrauch massiv. Wer will, dass der Kühlschrank effizient arbeitet, füllt ihn nur zu zwei Dritteln. Beim Kühlschrank genügt häufig eine Innentemperatur von sechs bis sieben Grad und bei Gefriergeräten sind minus 18 Grad vollkommen ausreichend.

Besonders zu empfehlen sind frei stehende Kühlschränke. Denn je kühler der Standort des Kühlschranks ist, umso weniger Energie wird verbraucht.



Waschmaschinen sind etwa für fünf Prozent der benötigten Haushaltsenergie verantwortlich. Grundsätzlich gilt: Je höher die Waschtemperatur, desto höher der Verbrauch. Dabei reichen bereits 30 Grad Temperatur aus, um gewöhnliche Kleidung sauber zu bekommen. Außerdem sollte eine Eco- oder Energiesparstufe beim Waschen verwendet werden.

Kochen: Ein Deckel gehört auf jeden Topf. Wer ohne Deckel kocht, benötigt um bis zu 40 Prozent mehr Energie. Ein Beispiel, das immer wieder gerne verwendet wird: Mit einem Deckel werden 1,5 Liter Wasser drei Mal so schnell zum Kochen gebracht wie ohne. Und wer bei einem E-Herd einen Topf verwendet, der kleiner ist als die Herdplatte, vergeudet bis zu 20 Prozent Strom.



Geschirrspüler sind ebenfalls sehr energieintensiv. Es gilt: Das Gerät sollte immer voll sein. Zwei Spülgänge mit halb voller Maschine benötigen achtzig Prozent mehr Energie als ein Spülgang mit voller Ladung.

Viele elektrische Geräte laufen im Stand-by-Modus. Daher sollte man den Fernseher, Computer und Kaffeemaschinen immer ausschalten. Damit könnte ein durchschnittlicher Haushalt mehr als 100 Euro pro Jahr sparen.Wer überlegt, sich ein Klimagerät anzuschaffen, sollte zunächst versuchen, durch andere Maßnahmen die Temperatur in der Wohnung zu senken. Es hilft, die Wohnung zu verdunkeln und die Jalousien zu schließen, damit es zu keiner direkten Sonneneinstrahlung kommt. Am besten eignen sich die frühen Morgenstunden oder die späten Abendstunden zum Lüften, da es zu diesen Zeitpunkten niedrigere Außentemperaturen hat.Es hilft natürlich, das Auto stehen zu lassen und mit dem Rad zu fahren oder öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Ist das nicht möglich, wären auch eine niedrigere Geschwindigkeit und ein vorausschauendes Fahren eine Möglichkeit, damit weniger Diesel oder Benzin verbraucht wird.