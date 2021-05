Tirol bei den Covid-Hilfen besonders erfolgreich

Bei den Covid-Wirtschaftshilfen (Garantien, Ausfallsbonus, Fixkostenzuschuss, Umsatzersatz, Verlustersatz) ist Tirol ganz vorne dabei. In Wien beliefen sich die Beträge auf 2,21 Mrd., in Oberösterreich auf 1,48 Mrd. und in Tirol - an dritter Stelle - auf 1,39 Mrd. Euro, berichtet der "Kurier". Zum Vergleich: Wien hat rund 1,9 Mio., Oberösterreich rund 1,5 Mio. und Tirol in etwa 750.000 Bewohner. In Tirol ist mit 60 Prozent der Gastro-Anteil an den Hilfen besonders hoch.

SN/APA/THEMENBILD/EXPA/ERICH SPIESS Das Goldene Dachl in Innsbruck glänzt im Sonnenlicht

Bundesweit zahlte die Regierung bis Ende März knapp 37 Mrd. Euro an Unterstützungsleistungen aus bzw. sicherte die Summe rechtsverbindlich zu. 15 Mrd. Euro davon wickelt die eigens dafür gegründete Cofag-Finanzierungsagentur ab. Über sie laufen Umsatz- und Verlustersatz, Fixkostenzuschuss, Ausfallsbonus und Garantien ab. Der Großteil der Cofag-Hilfen waren laut "Kurier" vom Dienstag Direktzuschüsse, am häufigsten wurde der Umsatzersatz (760 Mio. Euro) in Anspruch genommen.