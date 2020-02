Tirol kündigt verschärfte Kontrollen der Lkw-Fahrverbote an

Tirol will die Lkw-Fahrverbote in den nächsten Monaten schärfer kontrollieren, weil EU-Verkehrskommissarin Adina Valean offen mit einer Transitklage gedroht hat. Im Gespräch mit der "Tiroler Tageszeitung" kündigten Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) und seine Stellvertreterin Ingrid Felipe (Grüne) am Samstag einen Kontrollkorridor auf der Brennerachse an. Scharfe Kritik übten sie an Valean.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT LH Platter kündigte einen Kontrollkorridor auf der Brennerachse an