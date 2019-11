Tiroler Konditoren verdienen um 5,1 Prozent mehr

Für die Tiroler Konditoren gibt es einen kräftigen Lohn- und Gehaltsanstieg. In der jüngsten Kollektivvertragsrunde für das kommende Jahr einigten sich die Sozialpartner auf eine Lohnerhöhung zwischen zwei und acht Prozent, im Schnitt liegt das Plus bei 5,1 Prozent, teilte der ÖGB heute in seinem "KV-Newsletter" mit.

Nicht ganz so üppig steigen die Lehrlinge aus, die bei den KV-Verhandlungen in anderen Branchen zuletzt meist besonders gut berücksichtigt wurden. In Tirol liegt das Plus für den Konditorlehrling bei zwei Prozent. Mit dem Abschluss haben die ausgelernten Bäcker die traditionelle überdurchschnittlich hoch abschließenden Metaller beim Lohnzuwachs deutlich hinter sich gelassen. In der Metallindustrie einigte man sich auf einen Zuwachs von 2,7 Prozent. Allerdings sind die Metaller mit einem Mindestlohn von 2.000 Euro Brutto die Messlatte für die meisten anderen Branchen. So haben die Fleischer erst heuer einen Mindestlohn von 1.500 Euro Brutto erreicht. Quelle: APA