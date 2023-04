Tiroler Wintersaison noch nicht auf Vor-Corona-Niveau

Die mit 30. April zu Ende gehende Tiroler Wintersaison 2022/2023 liegt noch nicht ganz auf Vor-Corona-Niveau. Im Vergleich zu 2018/19 fuhr man mit 23,2 Mio. Nächtigungen ein Minus von 6,8 Prozent ein, auch bei den Ankünften gab es mit 5,1 Mio. ein Minus von 7,4 Prozent. Die Wertschöpfung bewegte sich zudem mit 3,5 Mrd. Euro um 6 Prozent unter dem Ergebnis von 2018/19. Angesichts "multipler Krisen" sprachen die Touristiker von einem "soliden Winterergebnis".

Es herrsche derzeit "jedenfalls eine tolle Stimmung", konstatierte Tourismuslandesrat Mario Gerber (ÖVP) am Montag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. "90 Prozent der Betriebe sind mit der Wintersaison sehr zufrieden oder zufrieden, lediglich sieben Prozent sind nicht zufrieden", vermeldete er Ergebnisse einer Befragung. Fakt sei jedenfalls, und das spürten auch die Menschen im Tourismus, dass in der nunmehr bald beschlossenen Wintersaison "Gäste wieder Lust auf Tirol und Winter gehabt haben".

Hauptmärkte seien 2022/2023, wie in Vor-Corona-Zeiten, jedenfalls Deutschland und die Niederlande gewesen, berichtete Tirol Werbung-Geschäftsführerin Karin Seiler. So habe Deutschland mit 11,7 Mio. und Niederlande mit 3,6 Mio. Nächtigungen zu Buche geschlagen. "Bei den Niederlanden gab es damit sogar ein Plus um 6 Prozent", war sie erfreut. Deutliche Rückschläge habe man hingegen bei Gästen aus Großbritannien hinnehmen müssen: "Hier schlug wohl der Brexit durch, der zu einem Minus von 12,6 Prozent führte."

Auch der "Heimmarkt", also österreichische Urlaubsgäste, habe das Vor-Pandemie-Niveau noch nicht erreicht, sagte Seiler. "Dort mussten wir ein Minus von 7,7 Prozent hinnehmen", erklärte sie. Arbeiten wollte man neben der Verbesserung dieser Situation außerdem an der Aufenthaltsdauer: "Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer bei allen Gästen ist mit 4,5 Tagen zwar stabil, was aber noch gesteigert werden soll."

Gute Stimmung bei den Touristikern und vor allem auch bei den Gästen ortete auch Seiler. "Die Leidenschaft für das Skifahren ist zum Glück erhalten geblieben", hielt sie fest. Angesichts von Teuerung und der damit verbundenen Tatsache, dass die Gäste "weniger frei verfügbares Budget haben", müsse man auf das aktuelle Winterergebnis "mit einer gewissen Dankbarkeit" blicken.

Die grundsätzlich, trotz einzelner Einbußen und Verbesserungsmöglichkeiten, positive Stimmung bei den Tourismus-Akteuren und den Gästen führte Gerber indes unter anderem auch auf den unter Ex-Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) - nach den Negativschlagzeilen im Zuge der Coronapandemie - ausgerufenen "Tiroler Weg" zurück. "Der 'Tiroler Weg' ist das Grundlagenpapier, das im Hintergrund bei unseren Überlegungen immer mitläuft", betonte er. So stünde in Sachen Tourismus "Qualität vor Quantität" und auch Themen wie Nachhaltigkeit würde hohe Priorität eingeräumt, betonte der Wirtschafts- und Tourismuslandesrat.

Der "Tiroler Weg" würde jedenfalls Früchte tragen, strichen Gerber und Seiler unisono heraus. "Wir arbeiten beispielsweise hinsichtlich von Klimaanpassungsstrategien mit dem Alpenverein und den Seilbahnen zusammen", sagte die Tirol Werbung-Geschäftsführerin. Auch an der Verbesserung "der Lieferkette von lokalen Produzenten zu den Hotels" arbeite man auf Hochdruck. Zu den Bausteinen des Tiroler Wegs gehört laut Gerber auch die Mobilität: "Die Anreise der Gäste soll mehr und mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln erfolgen."

Auf dem richtigen Weg wähnte den Tiroler Tourismus Alois Rainer, Spartenobmann Tourismus- und Freizeitwirtschaft in der Tiroler Wirtschaftskammer. "Die Qualität des Tourismus ist definitiv gestiegen und der Winter ist insgesamt gut gelaufen", sagte er. Auch fokussiere man sich zunehmend auf Themen wie Energiesparen und Nachhaltigkeit: "Es wäre in dieser Sache beispielsweise sicherlich sinnvoll, wenn unsere Liftanlagen acht bis zehn Monate im Jahr laufen würden", sah er in einer längeren Laufzeit der Anlagen einen Beitrag zur besseren Verteilung der Nutzung und damit zur Nachhaltigkeit.

Für die anstehende Sommersaison zeigte man sich ebenfalls geschlossen optimistisch. "Diese wird in etwa so gut sein wie vor Corona", prognostizierte Gerber.