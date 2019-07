Tojners Wertinvest wendet sich an Kunden und Partner

Das Immobilienunternehmen von Investor Michael Tojner, die Wertinvest bzw. deren Geschäftsführung, hat sich heute via E-Mail an Geschäftspartner und Kunden gewendet. Grund sind die aktuellen Beschlagnahmungen von Immobilien in der Causa Gesfö und Co, die Tojner zugerechnet werden. Indes berichtete Ö1 im "Mittagsjournal", dass Tojner auch Abgabenhinterziehung angelastet wird.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Tojner wird anscheinend Abgabenhinterziehung angelastet