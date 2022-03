Tonnenweise Verpackungsmüll: Geht online shoppen auch grün?

Der Onlinehandel produziert Berge an Müll. Mehrere Firmen versuchen es jetzt anders: Sie schicken Kartons und Versandtaschen im Kreis.

Eingeschweißt in Plastikfolie, umhüllt von Styroporchips und großzügig verpackt in einen riesigen Karton: Welche Mengen an Verpackungsmüll bei nur einem online gekauften Artikel anfallen können, weiß jeder aus eigener Erfahrung. Exakte Zahlen gibt es nicht.

Fast 250 Mill. Pakete seien 2021 an Privatkunden verschickt worden, ein Plus von 28 Prozent gegenüber dem ohnehin starken ersten Coronajahr, sagt Marktforscher Andreas Kreutzer. Was das an Müll verursache, sei kaum abschätzbar: Zu unterschiedlich groß seien die Pakete, zu verschieden die Materialien, ...