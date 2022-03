Totalausfall der Erntehelfer: Wer erntet heuer Gurkerl, Erbeeren und Spargel?

Die Landwirtschaftsministerin rechnet mit einem Totalausfall der Erntehelfer aus der Ukraine. Ersatz wird dringend gesucht. Die Obst- und Gemüsebauern rekrutieren ihre Arbeitskräfte fürs Feld mittlerweile sogar in Asien.

Die Nervosität steigt täglich. Eine Lösung ist nicht wirklich in Sicht. Sie erwarte einen "totalen Ausfall" ukrainischer Erntehelfer in Österreich, erklärte Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) vor wenigen Tagen. Man versuche nun, am "Westbalkan und dergleichen" Ersatz zu finden.

Gesucht werden ganz schön viele. Allein in Oberösterreich sind es 1900 Saisonarbeiter aus der Ukraine, mit denen die Obst- und Gemüsebauern für die heurige Erntesaison geplant haben. Längst haben sie auf dem Feld die Rumänen abgelöst. "Die Ukrainer sind so ...