Tourismus bangt um Fachkräfte

Kellner und Köche haben seit Monaten keine oder nur wenig Arbeit. Die Gefahr, dass sie die Branche verlassen, steigt.

Thomas Burgstaller, der Leiter des Pongauer Arbeitsmarktservice (AMS), ist ein kreativer Kopf, wenn es um den langjährigen Kampf gegen den Fachkräftemangel im Tourismus geht. Er knüpfte Partnerschaften mit Sommerdestinationen wie der Wachau, um Saisonarbeitskräfte auszutauschen und so mehr Ganzjahresarbeitsplätze zu schaffen. Er organisierte mehrwöchige Einsteigerkurse für arbeitslose Ostösterreicher, um sie für einen Job in der Hotellerie in Westösterreich zu begeistern. Und er kennt so gut wie jeden Hotelier in der Region beim Namen und die Sorgen, die den einzelnen Plagen.

...