Tourismus erwartet Sommer-Auslastung nur bis zu 50 Prozent

Die scheidende Obfrau der Bundessparte Tourismus in der Wirtschaftskammer, Petra Nocker-Schwarzenbacher, sieht die Branche vor einer schwierigen Sommersaison. "Es wird ein sehr herausfordernder Sommer, es wird schwierig werden", sagte die Spartenobfrau am Freitag in der Ö1-Sendung "Saldo" des ORF-Radio. Sie rechnet mit einer Auslastung der Betriebe zwischen 30 und 50 Prozent.

SN/APA/BARBARA GINDL Rückgang an Gästen aus dem Ausland