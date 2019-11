Tourismus hofft auf eine starke Wintersaison

Frühe Schneefälle wecken bei vielen Urlaubern den Wunsch nach einem Winterurlaub. Heimische Touristiker haben 754 Millionen in den Bereich investiert. Aber kann die günstige Witterung mögliche Einschränkungen beim Ausgabenverhalten aufgrund der eingetrübten Konjunktur wirklich ausgleichen?

Die jüngsten Schneefälle in Skigebieten lassen die Tourismuswirtschaft auf eine starke Wintersaison hoffen. Denn die weiße Pracht weckt nicht nur bei Sportlern den Wunsch nach einer Auszeit in einer verschneiten Winterlandschaft. Und die heimischen Touristiker haben auch kräftig in die ...