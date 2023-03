Tourismus sucht Wege aus der Personalnot

Die Wintersaison neigt sich dem Ende zu, die Lücke im Personal bleibt. Möglichkeiten, das zu ändern, gäbe es viele.

Der Salzburger Pongau ist ein Beispiel dafür, wie sehr eine Region vom Tourismus abhängig sein kann und von ihm lebt. "Von zehn Arbeitsplätzen hängen sieben an der Branche", erklärt Thomas Burgstaller von der AMS-Bezirksstelle in Bischofshofen. Von insgesamt 40.000 Beschäftigten arbeiten 8000 direkt im Tourismus. Dabei gestaltet sich die Suche nach Personal für die Schlüsselbranche immer schwieriger. Hätten in vergangenen Krisen Produktionsbetriebe Personal freigesetzt, das der Tourismus aufgefangen habe, suchten nun alle nach Arbeitskräften, so der AMS-Chef. "So hatten wir ...