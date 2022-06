Tourismusbetriebe erwarten guten Sommer

90 Prozent der Unternehmen in Wien sind positiv gestimmt - Wintersaison war durchwachsen.

In der abgelaufenen Wintersaison ist noch spürbar weniger Urlaub in Österreich gemacht worden als vor der Pandemie. Insgesamt verbuchten die Betreiber von Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen 52,7 Millionen Nächtigungsbuchungen. Das waren um 27,8 Prozent weniger als in der letzten Normalsaison vor der Coronakrise (2018/19), wie aus aktuellen Daten der Statistik Austria vom Mittwoch hervorgeht.

Das Gros der Buchungen kam trotz anhaltender Covid-19-Pandemie aus dem Ausland: Drei Viertel aller Nächtigungen im Winter 2021/22 entfielen den Statistikern zufolge auf ausländische Gäste. Insgesamt zählte man acht Millionen Gäste.

"Nach einem schwierigen Start in die touristische Wintersaison 2021/22 aufgrund des bundesweiten Lockdowns im November und Dezember sowie der raschen Ausbreitung der Delta- und Omikron-Varianten des Coronavirus haben die Nächtigungszahlen ab Februar wieder an Fahrt aufgenommen", fasste Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas zusammen.

Auf einen anhaltenden Schwung hofft die Branche im kommenden Sommer, vor allem im Städtetourismus kehrt eine positive Stimmung zurück. Nahezu 90 Prozent der Wiener Tourismusunternehmer erwarten eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr, zeigt das aktuelle Tourismusbarometer von ÖHV und Deloitte. In den anderen Bundesländern rechnen rund zwei Drittel mit einer positiven Geschäftsentwicklung im heurigen Sommer.

Der wachsende Optimismus wird jedoch von akutem Mitarbeitermangel, dem allgemeinen Kostenanstieg sowie den Folgen des Ukraine-Kriegs gedämpft. Sorge bereiten insbesondere die hohen Energiekosten. Die Hälfte der 300 befragten Unternehmen will demnach die Preissteigerungen auch teilweise bis ganz an die Gäste weitergeben. Die städtischen Betriebe fürchten durch den Krieg das Ausbleiben von Gästen aus Fernmärkten. Betriebe auf dem Land sehen hingegen viel mehr die gestiegenen Baukosten als Bedrohung. 43 Prozent der Unternehmen sagen, die anhaltende Krisensituation mache es schwieriger, Kreditzusagen zu erlangen. 37 Prozent wollen ihr Investitionsverhalten zurückschrauben. Als "positiven Impuls" wünscht sich die ÖHV deshalb die Wiedereinführung einer Investitionsprämie.