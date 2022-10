Tourismusbranche will Arbeitskräftemangel bekämpfen

Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (ÖVP) hat die Sozialpartner und Vertreterinnen und Vertreter aus dem Tourismus zu Gesprächen eingeladen, um Strategien für den erhöhten Arbeitskräftebedarf in der Branche zu entwickeln. Dieser sei eine der größten Herausforderungen. "Der Tourismus durchläuft eine Transformationsphase, die sich auch am Arbeitsmarkt widerspiegelt", sagte Kraus-Winkler laut einer Aussendung am Dienstag.

SN/APA/THEMENBILD/HERBERT NEUBAUER Bessere Arbeitsbedinungen sollen Branche attrakiver machen