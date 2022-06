Tourismusstaatssekretärin im SN-Interview: "Es muss ohne Lockdown im Herbst gehen"

Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler über Coronahilfen, Energiekrise, Kurzarbeit und was sie in der Toskana tut.

Frau Staatssekretärin, Frauen gehen in Österreich mit 60 Jahren in Pension. Sie sind 67. Warum tun Sie sich den Job in der Politik an? Susanne Kraus-Winkler: Weil es mir ein Anliegen ist, als Expertin etwas einzubringen. Aber es kam für mich total überraschend. Ich war in Frankreich in der Champagne und hatte den ganzen Tag Sitzungen, am Vormittag kam das SMS, dass Elisabeth Köstinger als Ministerin zurücktritt, am Abend auf dem Weg zum Flughafen kam der Anruf, ob ich mir ...