Touristiker schreiben weiteren offenen Brief an Politik

Auch die Wirtschaftskammer (WKÖ) hat nun einen offenen Brief an die Bundesregierung geschrieben. In dem am Montag veröffentlichten Schreiben verlangt sie, dass alle Branchen nächste Woche wieder öffnen dürfen und der Corona-Lockdown planmäßig am 12. Dezember zu Ende geht. Die Regierung will am Mittwoch beraten. Aufgrund der nach wie vor angespannten Situation in den Spitälern stehen stufenweise Lockerungen und strenge Regeln fürs Aufsperren im Raum.

Es ist der bereits fünfte "offene Brief" binnen sechs Tagen, den Touristiker im ganzen Land verfasst haben. Auch die Hoteliersvereinigung (ÖHV) und Tourismus-Vertreter in Kärnten und Obertauern haben sich bereits an die Regierung gewandt. In Tirol schrieben 14 Tourismusverbände und rund 70 Betriebe gemeinsam Post nach Wien. In dem neuen Brief fordern die Wirtschaftskammerfunktionäre aus den Sparten Gastronomie, Hotellerie und Freizeitwirtschaft die Politiker auf: "Sagen wir 'Ja' zu unserem Tourismusland!". Und weiter: "Wenden wir uns gegen den Stillstand, unter dem wir alle leiden!" Neben der gesundheitlichen Verantwortung gehe es auch um eine wirtschaftliche und soziale Verantwortung. Der Brief wird auch von Wirtschaftskammer-Präsidenten Harald Mahrer unterstützt. Mahrer hatte bereits vergangenen Donnerstag in einer Pressekonferenz zu einem Rundumschlag gegen die heimische Politik ausgeholt und gemeint, die Menschen hätten kein Verständnis mehr für die Maßnahmen. Er sagte auch, dass er nicht von vielen Triage-Entscheidungen gehört habe.