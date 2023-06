Tower Company bekommt zwei Vorstände

Die Telekom Austria hat ihre Funktürme in eine eigene Gesellschaft ausgegliedert. Diese wird in einer außerordentlichen Hauptversammlung "in den nächsten Monaten" abgespalten und an die Börse gebracht. Der Vorstand des Unternehmens wurde am heutigen Donnerstag von der Telekom Austria bekanntgegeben. Die durch einen Syndikatsvertrag verbundenen Mehrheitseigentümer América Móvil und ÖBAG haben sich auf Ivo Ivanovski als CEO und Lars Mosdorf als Finanzvorstand (CFO) geeinigt.

Ivanovski und Mosdorf sollen ab sofort als Geschäftsführer in der TowerHolding GmbH die notwendigen Vorarbeiten für die nächsten Schritte treffen, heißt es in der Aussendung. Für ihre Tätigkeit in der künftigen börsennotierten Gesellschaft Towers Company (TowerCo) brauchen sie noch die Zustimmung des künftigen Aufsichtsrates. Ivanovski kommt aus der Telekom Austria. Er leitet derzeit den Bereich International Regulatory & European Affairs in der A1 Telekom Austria Group. Von 2010 bis 2015 war er Kommissar der Breitband-Kommission zur Digitalen Entwicklung der Internationalen Fernmeldeunion (ITU), einer UN-Sonderorganisation. Von dort wechselte er zu América Móvil nach Brüssel als Head of Governmental & Regulatory Affairs. Der gebürtige Mazedonier war in seinem Heimatland von 2006 bis 2015 Minister für Informationsgesellschaft und Verwaltung. Mosdorf hat 16 Jahre Berufserfahrung im Infrastrukturbereich, wobei er 10 Jahre auf Managementebene Unternehmen mit bis zu 4.500 Mitarbeitern führte. Zuletzt war er am Flughafen Düsseldorf als CFO tätig und verantwortlich für IT, Einkauf und Personal. Zuvor war Mosdorf als CFO und stv. Generaldirektor bei Northern Capital LLC in St. Petersburg sowie in verschiedenen Führungsfunktionen bei der Fraport AG. Im Februar hatte die Telekom Austria bekanntgegeben, dass die rund 15.000 Mobilfunkmasten abgespalten und an die Börse gebracht werden. Die Telekom-Aktionäre werden nach der Abspaltung dann Aktien an zwei getrennten Gesellschaften halten.