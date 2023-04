Transit am Brenner: Tirol, Bayern und Südtirol einigten sich auf "Slots" für Lkw

Bayern, Tirol und Südtirol schlagen gemeinsam ein Verkehrsleitsystem für die wichtigste Route über die Alpen vor. Die Umsetzung hängt allerdings an den Hauptstädten.

Jahrelang herrschte politisch Funkstille zwischen München und Innsbruck. Zu groß waren die Probleme mit dem Transitverkehr und dessen Eindämmung. Mit dem Wechsel an der Tiroler Landesspitze gibt es wieder einen Draht zu Bayern und einen neuen Anlauf - im Trio mit Südtirol -, der wachsenden Lkw-Lawine Herr zu werden. Am Dienstag unterzeichneten Tirols Landeshauptmann Anton Mattle, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Südtirols Landeschef Arno Kompatscher auf der Festung in Kufstein eine politische "Absichtserklärung" für die Einführung eines gemeinsamen digitalen Verkehrsmanagementsystems.

Sechs Monate wird bereits an der Idee gearbeitet, bis zum Spätherbst will die eingesetzte Arbeitsgruppe mehr Details vorlegen. Konkret geht es um ein Slot-System für Lkw über die Brenner-Route. "Das wird eine buchbare Autobahn", sagte Söder, mit "unentgeltlichen, aber verpflichtenden Zeitfenstern", um eine kontinuierliche Nutzung zu erreichen. Eine "smarte, intelligente, kooperative Verkehrsteuerung" sei die Antwort auf die Blockabfertigung und Durchfahrverbote, die Tirol als Notwehr einsetze und Bayern weiter als EU-rechtswidrig ansehe. "Der Brenner steht vor dem Kollaps", sagte Söder. Es brauche eine dauerhafte Entlastung der Transitstrecke - die später für die Auslastung des Brenner-Basistunnels sorge -, kein Hin- und Herschieben von Staus. Denn der Lkw-Verkehr werde "stärker und nicht weniger".

Wie der Gütertransport durch Tirol wächst, belegte Mattle mit Zahlen: 1,1 Mill. Lkw überquerten im Jahr 2000 den Brenner, 2022 waren es 2,5 Mill. - 40 Prozent des alpenquerenden Lkw-Verkehrs. Dazu kamen elf Mill. Pkw. "Mobilität ist ein Teil unserer Wirtschaft", so Mattle, dürfe aber Bevölkerung und Umwelt nicht gefährden. Kompatscher betonte, im jahrelangen Streit um "freie Fahrt oder Dosiersysteme" sei auch vergessen worden, "dass die Autobahn eine natürliche Kapazitätsgrenze hat". Mithilfe der Digitalisierung komme man aber "vom Erdulden zu einer Lösung".

Für ein solches grenzüberschreitendes Verkehrsmanagementsystem braucht es jedoch einen Staatsvertrag und die jeweiligen Bundesregierungen. Österreichs Verkehrsministerin Leonore Gewessler verspricht, sich für das Slot-System auf EU-Ebene einzusetzen. Aus dem Verkehrsministerium in Berlin hieß es, man begrüße jede Verbesserung der schwierigen Verkehrssituation am Brenner. "Systeme, die die Blockabfertigung mittels Digitalisierung fortsetzen, ändern am Grundsatz einer Kontingentierung nichts." Italiens Transportminister Matteo Salvini hat bisher eine Aufhebung aller Tiroler Maßnahmen für den Transitverkehr als Voraussetzung für Gespräche gefordert. Sebastian Kummer, Transport- und Logistikexperte der Wirtschaftsuni Wien, ist skeptisch: "Leider führen alle diese Systeme zu mehr administrativem Aufwand." Ein Grundproblem des Brenners sei, dass wegen der höheren Kosten in der Nacht die Lkw sehr gebündelt fahren. Insgesamt gehe es darum, Lkw-Verkehr unattraktiver zu machen. Aber solange die Bahn im Güterverkehr nicht besser werde und massiv Kapazität bereitstelle, werde es nur teurer. Buchungssysteme für Time-Slots gibt es laut Kummer schon bei Industriebetrieben zur Abholung bzw. zur Abgabe der Ladung, nicht aber auf Autobahnen.