Transit-Gipfel: Berlin weiter reserviert, Rom schweigt

Nach dem Transit-"Gipfel" in Kufstein, bei dem Tirol, Bayern und Südtirol eine Absichtserklärung für ein gemeinsames Verkehrsmanagement unterzeichnet hatten, bleibt weiter ungewiss, ob Deutschland und Italien dafür die Zustimmung erteilen werden. Aus dem deutschen Verkehrsministerium hieß es am Donnerstag zur APA, dass man bereits eine "aktuelle Einschätzung" abgegeben habe, und dieser "aktuell" nichts hinzuzufügen sei. Aus Rom verlautete es weiter: "Kein Kommentar".

Am Mittwoch hatte es eine sehr reservierte Reaktion aus dem Verkehrsministerium von Minister Volker Wissing (FDP) gegeben. Man begrüßte zwar jede Vereinbarung, die eine tatsächliche Verbesserung der schwierigen Verkehrssituation am Brenner bringe, meinte aber in Anspielung auf das von Bayern, Tirol und Südtirol auf der Brennerstrecke gewollte Lkw-"Slot-System": "Eine echte Verbesserung setzt jedoch voraus, dass die Warenverkehrsfreiheit tatsächlich und nachhaltig verbessert wird. Systeme, die die Blockabfertigung mittels Digitalisierung fortsetzen, ändern am Grundsatz einer Kontingentierung nichts."

Weiter vorerst unkommentiert bleib das Kufsteiner Treffen indes von Italiens Verkehrsminister Matteo Salvini (Lega), der bisher stets klargemacht hatte, dass er Gespräche über ein derartiges digitales, gemeinsames Verkehrsmanagement erst führen werde, wenn die Tiroler Transit-Einschränkungen aufgehoben werden. Man wolle weiter nichts dazu sagen, erklärte Salvinis-Sprecher am Donnerstag auf APA-Anfrage.

Damit ein Lkw-"Slot-System" tatsächlich umgesetzt wird, braucht es die Zustimmung der Nationalstaaten Deutschland, Österreich und Italien. Ein Staatsvertrag ist dafür notwendig. Zustimmung kam von Österreichs Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne). Sie kündigte auch an, das Ganze in Gesprächen mit den Nachbarländern weiter voranzutreiben.

Die Länder-Absichtserklärung war am Mittwoch von Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP), Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Südtirols LH Arno Kompatscher (SVP) auf der Festung Kufstein unterzeichnet worden. Bei dem "Slot-System" handelt es sich um buchbare Lkw-Fahrten. Damit sollen Frächter und Speditionen Slots (Termine) für Lkw-Gütertransporte am Korridor zwischen München und Verona buchen und so die Verkehrsströme entzerrt bzw. besser verwaltet werden. Ist die Kapazitätsgrenze erreicht, muss entweder auf die Schiene oder auf einen anderen Tag umdisponiert werden, hatte es ursprünglich geheißen. Ende vergangenen Jahres hatte eine von Südtirol in Auftrag gegebene Studie dem Slot-System sowohl rechtliche als auch technische Machbarkeit attestiert.

Kommende Woche sollen sich indes Arbeitsgruppen erneut mit der näheren Ausgestaltung beschäftigen. Im Herbst wollen die Verantwortlichen dann alle Slot-Fragen geklärt haben, hieß es in der "Tiroler Tageszeitung" (Donnerstagsausgabe). Spätestens dann sind die Nationalstaaten am Zug, die das umsetzen müssten. Für den Fall, dass sie es ablehnen, hatte Bayerns Ministerpräsident Söder am Mittwoch schon einmal vorgebaut. Dann würden diese dafür die Verantwortung tragen: "Dann liegt die Verantwortung nicht mehr bei uns."