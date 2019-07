Transitstreit: Platter nimmt an Treffen in Berlin teil

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) wird an dem von Deutschlands Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) vorgeschlagenen Treffen am Donnerstag in Berlin in Sachen Transitstreit teilnehmen. Dies erklärte Platter am Montag bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz im Innsbrucker Landhaus.

SN/APA (Archiv)/EXPA/JOHANN GRODER Die Teilnahme Platters an dem Treffen in Berlin war zuletzt nicht fix