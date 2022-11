Trend auf dem Arbeitsmarkt: Die neue Macht der Mitarbeiter

Vom Zusatzgehalt bis zu freien Menstruationstagen: Betriebe locken rar gewordene Fachkräfte mit immer ungewöhnlicheren Angeboten. Trotzdem sind sie mit den neuen Machtverhältnissen am Arbeitsmarkt vielfach noch überfordert.

Wer diesen Winter in Obertauern im Tourismus arbeitet, kann - so verspricht der Radiospot - ein Monatsgehalt gewinnen. "Ein Werbegag", räumt Walter Veit, Chef der Österreichischen Hoteliervereinigung und selbst Hotelier in Obertauern, ein. Doch angesichts des harten Wettkampfs um Mitarbeiter seien kreative Ideen gefragt. "Konnte man in den 1990er-Jahren Leute noch mit einem Einzelzimmer statt des Gemeinschaftraums und Autoabstellplatz locken, sind es heute günstige Skitickets oder die Mitnutzung von Sauna und Fitnessraum."

Mitarbeiter werden mit ungewöhnlichen Angeboten gelockt

...