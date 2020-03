Trennscheibe aus Plexiglas für Kassierinnen und extra Zeiten für ältere Kunden

Der Handel rüstet angesichts der Corona-Krise weiter auf, vor allem was den Schutz der eigenen Mitarbeiter betrifft. Die Kassierinnen werden künftig hinter Plexiglas sitzen. Eigene Zeiten für ältere Kunden sind dagegen umstritten.

Zum Schutz der eigenen Mitarbeiterinnen werden Kassierinnen bei Hofer demnächst hinter einer Schutzscheibe aus Plexiglas sitzen. Als weiteren Beitrag im Kampf gegen die Verbreitung des Coronavirus werde das Unternehmen seine Kassen in den mehr als 500 Filialen mit Plexiglasscheiben als zusätzlichem Schutz vor einer Ansteckung ausstatten, teilte Hofer am Mittwoch mit.

Ähnliches plant der Spar-Konzern. "Auch bei uns wird gerade an der Aufstellung von Plexiglasscheiben gearbeitet, bis das allerdings flächendeckend umgesetzt ist, wird es einige Tage dauern", sagt Spar-Sprecherin Nicole Berkmann.

Weiters ruft auch der Diskonter Hofer - wie schon am Tag zuvor der Rewe Konzern (Billa, Merkur, Adeg, Penny) - die Kunden dazu auf, die Zeit zwischen 8.00 und 9.00 Uhr morgens älteren Kunden und Risikogruppen zu überlassen. Von dieser Maßnahme hält man bei Spar nichts. "Die Vorgabe der Regierung lautet klar, dass ältere Menschen zuhause bleiben und andere zum Einkaufen schicken sollen", sagt Berkmann. Zudem würden sich dann viele ältere Kunden zu der Zeit in Sicherheit wiegen, was beim Einkaufen mit vielen anderen Älteren aber keineswegs gegeben sei.