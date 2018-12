Trotz Arbeit keine Wohnung

Die Armut wird jünger und weiblicher - und sie trifft zunehmend Erwerbstätige. Die Wohnungslosigkeit ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen.









Immer, wenn Michaela Huber ihre Kinder und Enkelkinder treffen will, geht sie ins Kaffeehaus. Denn dort, wo sie derzeit wohnt, möchte sie ihre Verwandten lieber nicht empfangen. Die Salzburgerin lebt notgedrungen in einem kleinen Pensionszimmer. "In der Nacht ist im Haus oft so ein Wirbel, aber beschweren hilft nichts. Man ist kein so richtiger Mieter", sagt sie. "Ich schäme mich dafür." Deshalb möchte Michaela Huber ihren richtigen Namen auch lieber nicht in der Zeitung lesen.